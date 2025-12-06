Padova leader nel volume di consumi nel periodo festivo
Con 433 milioni di euro di spesa in prodotti e servizi tipici del Natale nel mese di dicembre, Padova si conferma tra le province italiane con il più alto volume di consumi nel periodo festivo, collocandosi al primo posto in Veneto. Il dato emerge dall’elaborazione dell’ufficio Studi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
La dott.ssa Flavia Bustreo è oggi una leader nel campo della salute pubblica e delle politiche sanitarie internazionali #Padova #Unipd #sanità #FlaviaBustreo #AlumniAwards - facebook.com Vai su Facebook
Stipendi in crescita a Padova, ma si fermano i consumi: «L'inflazione spaventa e le famiglie pensano a risparmiare» - Commenta così Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Ascom Padova, cercando di spiegarsi la preoccupante mancata crescita dei consumi, nonostante ... Riporta ilgazzettino.it
Maxi-bollette. Padova prima provincia in Veneto e ottava in Italia - Padovani in testa alla classifica delle spese per luce e gas: secondo l’ultimo studio dell’Osservatorio SOStariffe. Come scrive ilgazzettino.it
Consumi, volumi in calo del 3,6%, ma i valori salgono del 4,4% - La reazione delle associazioni dei consumatori – di fronte ai dati sul commercio al dettaglio nel mese di novembre diffusi stamattina dall’Istat – sono immediate ... Da ilsole24ore.com
Istat, a febbraio risalgono consumi, vendite +0,3% in volume - A febbraio le vendite al dettaglio aumentano su base annua del 2,4% in valore e registrano un aumento in volume dello 0,3%. Da ansa.it