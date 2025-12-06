Padoin | Rammarico più grande non aver ammazzato la partita Bisogna lavorare sui dettagli – VIDEO

Juventusnews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Padoin: «Rammarico più grande non aver ammazzato la partita. Bisogna lavorare sui dettagli». Le parole del tecnico bianconero dopo il derby. (inviato a Vinovo) – Simone Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha parlato così dopo la sfida andata in scena a Vinovo tra bianconeri e Torino e terminata col punteggio di 1-1. Le sue dichiarazioni. Juve Torino Primavera 1-1: a Merola risponde Alex Perez, pari (e rammarico) nel derby della Mole RAMMARICO – « Questo è il rammarico più grande, bisogna lavorare sui dettagli. A fine primo tempo avevo detto ai ragazzi che avremmo dovuto rientrare con minimo due gol di scarto perchè comunque anche il Torino aveva fatto ottime cose ma abbiamo avuto un buon approccio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

padoin rammarico pi249 grande non aver ammazzato la partita bisogna lavorare sui dettagli 8211 video

© Juventusnews24.com - Padoin: «Rammarico più grande non aver ammazzato la partita. Bisogna lavorare sui dettagli» – VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

Padoin: 'Allegri mi ha trasmesso tranquillità, Conte grande allenatore. Sul Cagliari...' - Il passato, la Juventus, ed il presente e futuro, il Cagliari: Simone Padoin ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport parlando a 360° gradi. Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Padoin Rammarico Pi249 Grande