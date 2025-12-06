di Marco Baridon Padoin: «Rammarico più grande non aver ammazzato la partita. Bisogna lavorare sui dettagli». Le parole del tecnico bianconero dopo il derby. (inviato a Vinovo) – Simone Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha parlato così dopo la sfida andata in scena a Vinovo tra bianconeri e Torino e terminata col punteggio di 1-1. Le sue dichiarazioni. Juve Torino Primavera 1-1: a Merola risponde Alex Perez, pari (e rammarico) nel derby della Mole RAMMARICO – « Questo è il rammarico più grande, bisogna lavorare sui dettagli. A fine primo tempo avevo detto ai ragazzi che avremmo dovuto rientrare con minimo due gol di scarto perchè comunque anche il Torino aveva fatto ottime cose ma abbiamo avuto un buon approccio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padoin: «Rammarico più grande non aver ammazzato la partita. Bisogna lavorare sui dettagli» – VIDEO