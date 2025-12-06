Padellaro a Più Libri Più Liberi | La protesta alla fiera? Rischioso censurare chi non ci piace non sappiamo dove si finisce
“Se cominciamo a censurare chi non ci piace, e loro certamente non mi piacciono, si sa dove comincia e non si dove finisce. Le censure poi diventano contrapposte, abbiamo visto a Torino, ad esempio, un convegno di contrari alla guerra censurato”. Lo ha detto Antonio Padellaro che a margine della presentazione del libro Antifascisti immaginari (edito da Paper First ) a Più Libri, Più Liberi in corso a Roma, ha commentato la polemica intorno alla presenza in fiera della casa editrice Passaggio al bosco, accusata di essere nazifascista. “L’effetto – ha sottolineato Padellaro – poi è contrario, la gente si incuriosisce e lo stand accusato di neofascismo è affollato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
