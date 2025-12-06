PaceUsa-Kiev chiedono impegno di Mosca
7.30 Witkoff,Kushner e la delegazione ucraina hanno discusso i risultati dell'incontro Usa-Russia e le misure che potrebbero portare alla fine della guerra Le parti hanno convenuto che un reale progresso verso qualsiasi accordo dipende dalla disponibilità di Mosca a dimostrare un serio impegno per una pace a lungo termine, inclusi passi verso de-escalation e fine delle uccisioni. Usa e Kiev hanno inoltre concordato il quadro degli accordi di sicurezza e discusso le necessarie capacità di deterrenza per sostenere una pace duratura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
