Pace Usa-Kiev chiedono impegno Mosca

7.30 Witkoff,Kushner e la delegazione ucraina hanno discusso i risultati dell'incontro Usa-Russia e le misure che potrebbero portare alla fine della guerra Le parti hanno convenuto che un reale progresso verso qualsiasi accordo dipende dalla disponibilità di Mosca a dimostrare un serio impegno per una pace a lungo termine, inclusi passi verso de-escalation e fine delle uccisioni. Usa e Kiev hanno inoltre concordato il quadro degli accordi di sicurezza e discusso le necessarie capacità di deterrenza per sostenere una pace duratura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky rilancia l’obiettivo di una pace dignitosa mentre Kiev cerca sostegno internazionale e un nuovo equilibrio politico dopo le dimissioni di Yermak. Intanto la tensione a Kherson resta altissima. Seguici per non perdere le prossime notizie Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Tajani: “Sì al Mes per le armi a Kiev. Aiuti fino alla pace” Vai su X

Tutti i punti «impossibili» su cui si gioca la pace in Ucraina: i territori invasi, la Crimea e l'ingresso nella Nato - «E quello che ci han servito in Florida, aveva troppa carne». Si legge su corriere.it

UE e Kiev frenano Donald Trump: «Senza di noi, nessun accordo» - I ministri degli Esteri dell’Unione e il presidente ucraino avvertono l’amministrazione di Washington: «Impossibile cedere parti di territorio» - Riporta cdt.ch

Tra Usa e Kiev intesa su bozza nuovo piano di pace in 19 punti. Casa Bianca: un paio di punti di disaccordo - È quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro tra rappresentanti di ... Scrive ilsole24ore.com

Piano di pace in 28 punti, Trump lancia un ultimatum all’Ucraina - A Kiev si è consumato un episodio destinato a segnare i rapporti tra Washington, Bruxelles e Kyiv, l’amministrazione statunitense ha presentato all’Ucraina una tabella di marcia per la pace, composta ... Scrive ilcomizio.it

Ucraina: il piano di pace al centro delle trattative - Gli ultimi sviluppi sul piano di pace in Ucraina proposto da Stati Uniti e Russia: cosa prevede, le reazioni di Kiev e Mosca ... lanotiziagiornale.it scrive

Trump: «Kiev deve accettare il piano entro giovedì». Zelensky: «Potremmo dover fare scelta difficile». Putin: «Può essere base per fine guerra» - “Tutti apprezziamo l’impegno dell’America e del presidente Trump per porre fine alla guerra e lavoriamo per garantire che questo diventi un piano congiunto e pienamente allineato”. Come scrive ilsole24ore.com