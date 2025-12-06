Ostia uccide la nonna a martellate Fermato il nipote 30enne | si era dato alla fuga

Un’anziana è stata uccisa a martellate nella sua casa a Ostia. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato in viale Giustiniano Imperatore. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via Molteni quando i vicini, sentendo le urla, hanno contattato il Nue 112. All’arrivo degli agenti la donna di 80 anni era a terra in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. Il giovane, dopo il gesto, si è dato alla fuga sulla tratta Roma-Lido, ma è stato intercettato e raggiunto dalla polizia poco dopo. L’ipotesi è che l’aggressione sia avvenuta durante una lite. Da chiarire ancora il movente. 🔗 Leggi su Open.online

