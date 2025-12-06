Ostia anziana uccisa a martellate in casa | fermato il nipote 30enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS La chiamata dei vicini e l’arrivo dei soccorsi. Tragedia questa mattina a Ostia, dove una donna di 80 anni è stata uccisa a martellate nella sua abitazione di via Molteni. L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando i vicini, spaventati dalle urla provenienti dall’appartamento, hanno contattato il Nue 112 chiedendo un intervento immediato. La scoperta della polizia. Quando gli agenti sono entrati in casa, si sono trovati davanti una scena drammatica: l’anziana era a terra in una pozza di sangue, ormai priva di vita. Ferito anche il compagno della madre del presunto aggressore, colpito durante la stessa violenta aggressione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

