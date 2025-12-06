Ostia 30enne uccide la nonna a martellate | fermato Prima aveva ferito il compagno della madre

L'uomo è scappato in treno a Roma, ma è stato rintracciato alla Garbatella grazie al Gps del telefonino. Ora è in Questura in attesa di essere interrogato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ostia, 30enne uccide la nonna a martellate: fermato. Prima aveva ferito il compagno della madre

