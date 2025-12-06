Ospedale penalizzato? Solo falsità

"La continuità del servizio di Pronto Soccorso di Urbino è pienamente garantita – afferma il presidente della Commissione Sanità della Regione Marche, Nicola Baiocchi –, il resto sono solo strumentalizzazioni politiche che servono a creare un clima di sfiducia nel personale, che continua a lavorare, e nei pazienti". Baiocchi continua: "Si continuano a diffondere notizie false che non fanno altro che creare preoccupazione tra i cittadini dell’entroterra. L’Ast sta attuando una serie di azioni concrete volte a migliorare la situazione e creare una squadra che dia stabilità alla struttura. Le dichiarazioni dell’assessore Paolo Calcinaro e del direttore generale dell’Ast Alberto Carelli sono chiare: non c’è alcun rischio concreto che venga meno la garanzia della continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it