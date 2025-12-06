Victor Osimhen ha cambiato continente e prospettive, ma non ha cambiato la sua fame. Da quando è sbarcato al Galatasaray in estate per una cifra che ha fatto rumore – quei settantacinque milioni che hanno chiuso la sua storia con il Napoli – l’attaccante nigeriano ha trovato una dimensione che sembra cucita addosso a lui. Istanbul lo ha accolto come un simbolo immediato, un riferimento tecnico ed emotivo. In un’intervista rilasciata al canale YouTube Smallie, Osimhen ha ripercorso i mesi del suo approdo in Turchia, raccontando un percorso già ricco di immagini chiare. «Arrivare nel club più importante della Turchia, e naturalmente in uno dei migliori del mondo, significa moltissimo per me», ha raccontato con la lucidità di chi sente di essere entrato in un ambiente che lo riconosce per ciò che è: un trascinatore. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Osimhen ritrova se stesso al Galatasaray: «Qui ho riscoperto ambizione, identità e fame di vittoria»