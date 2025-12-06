Osimhen-Juve ritorno di fiamma? Spunta una nuova rivale che potrebbe ostacolare la squadra bianconera

Osimhen-Juve, il sogno si allontana: spunta il Real Madrid come nuova destinazione Il tema Osimhen-Juve continua a tenere banco nel panorama calcistico internazionale, alimentando discussioni e speculazioni ad ogni finestra di mercato. Victor Osimhen, oggi protagonista al Galatasaray dopo il burrascoso addio al Napoli, è stato spesso accostato alla Juventus negli ultimi mesi. I bianconeri, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Osimhen-Juve, ritorno di fiamma? Spunta una nuova rivale che potrebbe ostacolare la squadra bianconera

