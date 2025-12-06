Osimhen da sogno! Segna in rovesciata allo scadere e il telecronista

Show totale di Victor Osimhen nella 15ª giornata della Turkish Premier League. L’attaccante nigeriano si è preso la scena nell’anticipo, trascinando il Galatasaray a una vittoria pesantissima che vale la conferma del primo posto davanti al Fenerbahçe. L’ex bomber del Napoli ha firmato il secondo e il terzo gol nel 3-2 contro il Samsunspor, ma è la rete finale a far brillare gli occhi dei tifosi: sul 2-2, al 92’, Osimhen si è fiondato su un pallone vagante e ha sfoderato una rovesciata da cineteca, trasformandola nel colpo da tre punti. Un gesto tecnico che ribadisce, se mai ce ne fosse bisogno, che Victor è tra i centravanti più devastanti del panorama mondiale e lo stesso telecronista turco lo sottolinea impazzendo di gioia al gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Osimhen da sogno! Segna in rovesciata allo scadere e il telecronista...

