Osce Zoffili a Vienna per Bureau e Ministeriale | Priorità pace attraverso diplomazia e contrasto alla criminalità con lotta alla droga

VIENNA – Si è conclusa la missione a Vienna del deputato Eugenio Zoffili, vicepresidente dell’Assemblea parlamentare dell’Osce e Rappresentante Speciale per la lotta alla criminalità organizzata, che nei giorni scorsi ha preso parte al bureau dell’Assemblea parlamentare, dedicato alle relazioni di vertice, alla definizione delle priorità per il 2026 e all’analisi delle principali questioni politiche nell’area OSCE, con particolare attenzione ai temi della sicurezza. Zoffili ha inoltre partecipato al 32esimo meeting del consiglio dei Ministri dell’OSCE, che ha riunito i ministri degli esteri, o loro delegati, dei 57 Stati aderenti e degli 11 Paesi partner dell’Organizzazione, per un confronto sulle sfide future in materia di sicurezza nello spazio Osce. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Osce, Zoffili a Vienna per Bureau e Ministeriale: “Priorità pace attraverso diplomazia e contrasto alla criminalità con lotta alla droga”

