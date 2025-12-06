Oscar Piastri | Positivo avere trovato il ritmo Domani? Vedremo quello che succederà

Oasport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito di Yas Marina. Prestazione consistente quella dell’oceanico, il quale ha dovuto cedere il passo ai due principali contendenti per la lotta al titolo. Nello specifico il pilota McLaren ha raccolto un gap di +0.230 sulla Red Bull di Max Verstappen, poleman di giornata davanti all’altra vettura del Team Papaya, quella guidata da Lando Norris, secondo a +0.201. Piastri, che partirà a fianco della Mercedes di George Russell, quarto classificato, ha commentato quanto fatto al parco chiuso: “ Credo sia andata piuttosto bene – ha detto Piastri – ho fatto un ottimo giro nel Q1, è ottimo avere trovato il ritmo in questo fine settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

oscar piastri positivo avere trovato il ritmo domani vedremo quello che succeder224

© Oasport.it - Oscar Piastri: “Positivo avere trovato il ritmo. Domani? Vedremo quello che succederà”

Approfondisci con queste news

oscar piastri positivo avereF1, Oscar Piastri: “Positivo avere trovato il ritmo. Domani? Vedremo quello che succederà” - Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend ... Segnala oasport.it

oscar piastri positivo avereOscar Piastri non si sbilancia: “Team order ad Abu Dhabi? Non so davvero cosa ci si aspetti da me…” - L'australiano lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha sancito il ... Da oasport.it

oscar piastri positivo averePiastri: “Ho iniziato con il piede giusto, speriamo di continuare così” - Per la prima volta dal Gran Premio d’Olanda, ultimo weekend antecedente alla crisi di risultati che lo ha portato a perdere la leadership del campionato, Oscar Piastri è tornato sul gradino più alto d ... Lo riporta formulapassion.it

oscar piastri positivo averePiastri: “La vettura ha un buon passo, ma è difficile capire a che punto siamo” - Venerdì di libere non ad alti livelli per l'australiano, soddisfatto per il ritmo della McLaren nelle FP1, chiuse però in ottava posizione ... Si legge su formulapassion.it

oscar piastri positivo avereF1 | Piastri di nuovo in pole a Lusail davanti a Norris e Max. Notte fonda Ferrari - L'australiano prosegue la sua missione: dopo aver centrato la vittoria nella sprint race di sabato pomeriggio, si conferma al comando anche nelle qualifiche valide per la gara di domani conquistando l ... Si legge su it.motorsport.com

oscar piastri positivo avereGp Qatar 2025 – Norris vede il titolo, Piastri non molla: pressione elevata in McLaren - Alla vigilia del Gran Premio del Qatar 2025, Lando Norris e Oscar Piastri hanno analizzato le proprie possibilità in un ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oscar Piastri Positivo Avere