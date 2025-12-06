Oscar Piastri | Positivo avere trovato il ritmo Domani? Vedremo quello che succederà
Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito di Yas Marina. Prestazione consistente quella dell’oceanico, il quale ha dovuto cedere il passo ai due principali contendenti per la lotta al titolo. Nello specifico il pilota McLaren ha raccolto un gap di +0.230 sulla Red Bull di Max Verstappen, poleman di giornata davanti all’altra vettura del Team Papaya, quella guidata da Lando Norris, secondo a +0.201. Piastri, che partirà a fianco della Mercedes di George Russell, quarto classificato, ha commentato quanto fatto al parco chiuso: “ Credo sia andata piuttosto bene – ha detto Piastri – ho fatto un ottimo giro nel Q1, è ottimo avere trovato il ritmo in questo fine settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Lando Norris apre l’ultimo weekend del 2025 al comando della FP1 di Abu Dhabi con un giro velocissimo, mentre Max Verstappen resta incollato a soli 8 millesimi. Oscar Piastri non scende in pista e osserva dal muretto McLaren: un’occasione per studiare riv - facebook.com Vai su Facebook
Alla scoperta di Oscar Piastri: i videogiochi di guerra, le origini italiane e perché ha scelto l'81 Vai su X
F1, Oscar Piastri: “Positivo avere trovato il ritmo. Domani? Vedremo quello che succederà” - Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend ... Segnala oasport.it
Oscar Piastri non si sbilancia: “Team order ad Abu Dhabi? Non so davvero cosa ci si aspetti da me…” - L'australiano lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha sancito il ... Da oasport.it
Piastri: “Ho iniziato con il piede giusto, speriamo di continuare così” - Per la prima volta dal Gran Premio d’Olanda, ultimo weekend antecedente alla crisi di risultati che lo ha portato a perdere la leadership del campionato, Oscar Piastri è tornato sul gradino più alto d ... Lo riporta formulapassion.it
Piastri: “La vettura ha un buon passo, ma è difficile capire a che punto siamo” - Venerdì di libere non ad alti livelli per l'australiano, soddisfatto per il ritmo della McLaren nelle FP1, chiuse però in ottava posizione ... Si legge su formulapassion.it
F1 | Piastri di nuovo in pole a Lusail davanti a Norris e Max. Notte fonda Ferrari - L'australiano prosegue la sua missione: dopo aver centrato la vittoria nella sprint race di sabato pomeriggio, si conferma al comando anche nelle qualifiche valide per la gara di domani conquistando l ... Si legge su it.motorsport.com
Gp Qatar 2025 – Norris vede il titolo, Piastri non molla: pressione elevata in McLaren - Alla vigilia del Gran Premio del Qatar 2025, Lando Norris e Oscar Piastri hanno analizzato le proprie possibilità in un ... Scrive msn.com