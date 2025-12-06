Oscar 2026 la BBC comincia a dare i nomi e i numeri | pronostici certezze e qualche abbaglio

La BBC comincia a dare i numeri. da Oscar. I critici Nicholas Barber e Caryn James hanno provato ad anticipare alcuni attori e film che potrebbero diventare quelli vincenti nella notte del 15 marzo 2026. Intanto un nome, anzi un nome e un cognome: Jessie Buckley. L’interpretazione di Agnes, la moglie di William Shakespeare, in Hamnet, varrebbe per la 36enne irlandese un Oscar letteralmente a mani basse. Facciamo fatica a non vedere Emma Stone nuovamente davanti a tutte le sue colleghe per il livello di assoluta straordinarietà profuso in Bugonia, ma Buckley, come scrivono Barber e James, non solo ha messo d’accordo i gruppi di critici che votano in anticipo per le nomination agli Oscar, ma proviene dal solido gruppo produttivo Universal-Amblin (Spielberg) e soprattutto Hamnet è di un’amatissima, e sopravvalutatissima, autrice come Chloé Zhao, oscarizzata per il disperso Nomadland. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

