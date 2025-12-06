Il weekend si preannuncia ricco di emozioni e sfide per tutti i segni zodiacali. La Luna in Cancro influenzerà le relazioni, portando momenti di passione e dolcezza per alcuni, mentre per altri sarà il momento di affrontare tensioni familiari e personali. Scopriamo insieme come le stelle guideranno le nostre giornate, offrendo spunti per migliorare i rapporti e affrontare le decisioni con coraggio e consapevolezza. Ariete. Questo sabato ha tutte le sembianze di un pesante lunedì in ufficio: l’attenzione è ancora concentrata sul lavoro, così i sentimenti potrebbero eclissarsi. La Luna in quadratura fa tremare il nostro autocontrollo: probabili liti in famiglia per futili motivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oroscopo di oggi, sabato 6 dicembre: le previsioni complete segno per segno