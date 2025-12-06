Oroscopo di oggi 6 dicembre 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 6 dicembre 2025 Ariete. 213 – 204 Questo sabato ha tutte le sembianze di un pesante lunedì: l’attenzione è ancora concentrata sul lavoro, così i sentimenti potrebbero eclissarsi. La Luna in quadratura fa tremare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di oggi 6 dicembre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera