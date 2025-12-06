Ordine rivelazione sul mercato del Milan Su Gimenez | Non promette niente di buono

Il giornalista Franco Ordine ha parlato anche del mercato del Milan e non solo. Punto sulla situazione che riguarda Gimenez. L'estratto da 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ordine, rivelazione sul mercato del Milan. Su Gimenez: “Non promette niente di buono”

Approfondisci con queste news

Trump dichiara chiuso lo spazio aereo sul Venezuela. L’ordine su Truth: «Uccideteli tutti» La rivelazione del Washington Post. Secondo il NYT ci sarebbe un incontro imminente fra il presidente Usa e quello venezuelano Maduro - facebook.com Vai su Facebook

Ordine esalta la trasformazione rossonera: dalla difesa di ferro al nuovo Leao, fino al retroscena di mercato sul centrocampista francese - Ordine esalta la trasformazione rossonera: dalla difesa di ferro al nuovo Leao, fino al retroscena di mercato sul centrocampista francese Ospite della trasmissione Pressing, il giornalista Franco Ordi ... Lo riporta milannews24.com

Ordine, noto giornalista, ha spiegato come i rossoneri siano ancora in piena corsa per strappare il sì di Maignan sul rinnovo del contratto - Ordine, noto giornalista, ha spiegato come i rossoneri siano ancora in piena corsa per strappare il sì di Maignan sul rinnovo del contratto Il tema del rinnovo di Mike Maignan si è imposto prepotentem ... milannews24.com scrive

Franco Ordine sul Milan: “Il mercato è da 6. Solo sul finale si è dato ascolto ad Allegri” - Ospite di TMW Radio, durante Maracanã, è stato il giornalista Franco Ordine. Scrive tuttomercatoweb.com

Ordine sulla sconfitta del Milan: "Stessi difetti dell'anno scorso. Gimenez non ne azzecca una" - All'interno dell'edizione odierna de Il Giornale, il noto giornalista Franco Ordine ha commentato così il deludente esordio in campionato del Milan di Max Allegri, battuto a San Siro dalla Cremonese: ... Scrive tuttomercatoweb.com

Franco Ordine: "In Parma-Milan episodio più grave dell'epoca Var" - Franco Ordine, firma de Il Giornale, ospite a Telelombardia commenta così l'episodio arbitrale relativo al rigore assegnato al Milan nella trasferta di Parma per un fallo su Alexis Saelemaekers: ... Da calciomercato.com