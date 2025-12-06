Ordinanza anti inquinamento Cittadinanza Attiva a sindaco Manfredi | Estenderla a emissioni navi

Tempo di lettura: 3 minuti Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli esprime “forte preoccupazione” per l’ordinanza anti traffico. In una pec inviata al sindaco Gaetano Manfredi, alla Regione Campania e alla Procura di Napoli, si accendono i fari sull’ordinanza dirigenziale n. 784 del 24 novembre 2025. Con essa si “limita la circolazione degli autoveicoli privati”, ricorda Giovanni Natale, presidente dell’associazione. “ Il provvedimento – aggiunge – riguarda anche le auto diesel fino alla classe Euro 5, tanto sollecitato dalla Regione Campania e del relativo Piano di tutela della qualità dell’aria (punto 7. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordinanza anti inquinamento, Cittadinanza Attiva a sindaco Manfredi: “Estenderla a emissioni navi”

