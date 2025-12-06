Orario Roma Juventus Women | quando si gioca il match di Serie A Women

Juventusnews24.com | 6 dic 2025

. Data e calcio d’inizio del match valido per l’ottava giornata di campionato. Il  campionato di Serie A Women 20252026  si prepara a vivere il suo  primo, vero scontro diretto  per il titolo. La  Juventus   Women scenderà in campo sabato per sfidare la capolista  Roma  in un match che vale  punti pesantissimi  nella corsa allo  Scudetto. L’incontro, valido per l’ ottava giornata  di campionato, è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. L’importanza del big match e l’orario clou. La sfida tra le  bianconere  e le  giallorosse  è fissata per  sabato 6 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

