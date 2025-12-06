Orario Guidonia Montecelio Juventus Next Gen | quando si gioca il match di Serie C dei bianconeri di Brambilla I dettagli
Orario Guidonia Montecelio Juventus Next Gen: quando si gioca il match, valido per la 17ª giornata di Serie C 202526. La risalita è iniziata, ora serve la conferma lontano da casa. La Juventus Next Gen si prepara a scendere in campo per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C, in una trasferta inedita e insidiosa. Domenica 7 dicembre 2025, con fischio d’inizio all’orario del “lunch match” (le 12:30 ), i bianconeri saranno ospiti del Guidonia Montecelio allo stadio “Città dell’aria”. Caccia alla continuità: l’onda lunga del successo sul Perugia. La squadra arriva all’appuntamento con il morale rigenerato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming - La Juve Next Gen fa visita al Guidonia nella diciassettesima giornata del Girone B di Serie C: canale tv, formazioni e copertura streaming. Come scrive calciomercato.com
Pronostico Guidonia Montecelio 1937 vs Juventus U23 – 7 Dicembre 2025 - La sfida di Serie C tra Guidonia Montecelio 1937 e Juventus U23, in programma il 7 Dicembre 2025 alle 12:30 presso lo Stadio Citta dell Aria, promette ... Riporta news-sports.it
Ternana-Guidonia: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Terza parta in sette giorni al "Liberati" per la Ternana che dopo Juventus Next Gen e Giugliano (Coppa Italia Serie C) oggi pomeriggio ospita il Guidonia Montecelio. Da ternananews.it
Ternana-Guidonia Montecelio, ultime dai campi e probabili formazioni: ‘rivoluzione’ in attacco per le Fere - Ballottaggio in difesa tra Vitturini ed Esempio con il primo favorito. Come scrive today.it
Ternana-Guidonia Montecelio, segui la DIRETTA del match al Libero Liberati - I rossoverdi sono reduci da una serie utile di dieci risultati, comprendendo anche le due gare di Coppa ... Da today.it