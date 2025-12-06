Opere viabilistiche non pronte per le Olimpiadi | Aci Sondrio richiama alle responsabilità reali

Il Presidente di ACI Sondrio, Andrea Mariani, interviene con una nota ufficiale sui ritardi che interessano le opere viarie strategiche per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 in provincia di Sondrio: lo svincolo della Sassella, lo svincolo dei Trippi e la tangenziale di Tirano, tutte. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

