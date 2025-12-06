Operazione salva Termini arriva il nostro Tempo Scooter | cosa ci hanno detto i romani | VIDEO
Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato alla stazione Termini a chiedere ai romani se ci sia un problema di sicurezza. Ecco cosa hanno risposto. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Operazione Salva Termini: ecco perché (e per chi) stiamo portando avanti questa inchiesta con #iltempoquotidiano - facebook.com Vai su Facebook
Operazione Salva Termini. Bravo @Capezzone Vai su X
Capezzone: bene, il caso Termini arriva in Parlamento. Non ci fermeremo - Notizia buona: il caso Termini arriva in Parlamento, come vi raccontiamo oggi. Da iltempo.it