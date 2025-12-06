Ravenna, 6 dicembre 2025 – “Era una di quelle persone che non dicevano mai di no, né ai pazienti né ai colleghi”, ricordano al Pronto soccorso. Ed è proprio tornando da quel reparto dove aveva passato la notte in servizio, dopo aver smontato alle 7, che Nina Cristian, 58 anni, operatrice socio-sanitaria in ospedale dal 2018, ha perso la vita ieri mattina. Come tante altre volte, alle 20 della sera prima aveva iniziato il turno, alle 8 avrebbe dovuto essere già a casa, nella sua Santerno. La stanchezza potrebbe aver tradito Nina. A pochi minuti dall’arrivo, però, la stanchezza potrebbe averla tradita: secondo i rilievi della Polizia locale, un colpo di sonno l’ha probabilmente spinta a invadere la corsia opposta con la sua Mg lungo via Canala, all’altezza di una semicurva, causando lo scontro frontale con una Bmw e poi l’urto con una terza vettura, una Citroen. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operatrice sanitaria morta nell’incidente: “Nina era empatica con tutti, un pilastro anche in famiglia”