Onore tradizione e legalità La città abbraccia i carabinieri

A Rimini cresce un’attesa speciale mentre la città si prepara ad accogliere un evento dal forte valore simbolico. Dal 15 al 17 maggio si terrà il 26esimo raduno nazionale dell’Associazione Carabinieri, che riunirà oltre 70mila soci provenienti dalle 1700 sezioni italiane e dai nuclei di Protezione Civile. Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma memoria e partecipazione collettiva. "Per noi è un grande onore ospitare il raduno – dice il sindaco Sadegholvaad – per la seconda volta in più di vent’anni ". La manifestazione si aprirà venerdì 15 maggio con l’Alzabandiera e l’inaugurazione del Villaggio della Legalità sul lungomare, spazio rivolto ai giovani per affrontare temi come legalità, bullismo e violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Onore, tradizione e legalità . La città abbraccia i carabinieri

