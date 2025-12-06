Tempo di lettura: < 1 minuto Dovrà rispondere dell’accusa di omicidio preterintenzionale l’uomo L.F., arrestato dai carabinieri in seguito alla morte di un 35 enne. Secondo una prima ricostruzione degli uomini dell’arma, i due avrebbero litigato mentre la vittima si trovava in casa in via D’Annunzio. Il presunto omicidio lo ha colpito al volto, facendolo cadere a terra e la caduta potrebbe essere stata fatale. Non si conoscono i motivi del diverbio. Non si esclude nessuna pista neanche quella legata a contrasti sul traffico di droga. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio via D’Annunzio, arrestato presunto assassino