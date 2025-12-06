Omicidio Ada Rotini la Cassazione conferma l' ergastolo per l' ex marito
La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna all'ergastolo per Filippo Asero, accusato dell'omicidio dell'ex moglie Ada Rotini, avvenuto a Bronte l'8 settembre 2021. I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, confermando la sentenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE IL 29ENNE DI AULETTA FABIO CAFARO, AL VIA PROCESSO PER OMICIDIO STRDALE Si è tenuta presso il Tribunale di Salerno la prima udienza del procedimento che vede imputato un uomo di 39 anni, r - facebook.com Vai su Facebook
Il barbaro femminicidio di Ada: ergastolo confermato per l’ex marito - CATANIA – Passa in giudicato la condanna all’ergastolo di Filippo Asero, ex marito e assassino di Ada Rotini. Segnala livesicilia.it