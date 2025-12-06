Omicidio Ada Rotini la Cassazione conferma l' ergastolo per l' ex marito

La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna all'ergastolo per Filippo Asero, accusato dell'omicidio dell'ex moglie Ada Rotini, avvenuto a Bronte l'8 settembre 2021. I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, confermando la sentenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

omicidio ada rotini cassazioneIl barbaro femminicidio di Ada: ergastolo confermato per l’ex marito - CATANIA – Passa in giudicato la condanna all’ergastolo di Filippo Asero, ex marito e assassino di Ada Rotini. Segnala livesicilia.it

