omicidio a salerno sullo sfondo la pista della droga

Tempo di lettura: < 1 minuto Con ogni probabilità erano ambedue sotto l’effetto di stupefacenti i protagonisti della lite culminata con la morte di un 35enne a Salerno. L’uomo, originario di Angri, è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gabriele D’Annunzio. Durante la nottata, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giovane avrebbe litigato violentemente con Luca Fedele, 49enne salernitano, anche lui sospettato di aver assunto droghe e proprietario dell’appartamento. Ancora ignoto il motivo del diverbio, ma sembrerebbe che la vittima sia stata raggiunta da un pugno per poi morire poco dopo per gli effetti della colluttazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

