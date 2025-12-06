Omicidio a Salerno arrestato un uomo | si batte la pista della droga

Omicidio preterintenzionale: è l'accusa con cui i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato il salernitano Luca Fedele, individuato quale autore dell'assassinio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Omicidio a Salerno, arrestato un uomo: si batte la pista della droga

Argomenti simili trattati di recente

Omicidio nella zona orientale di Salerno, nei pressi di via #Picarielli. Un giovane sarebbe morto a seguito di un’aggressione da parte del proprietario di un’abitazione dove probabilmente c’era stato un tentativo di furto. Sul posto i #carabinieri della compagnia - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Vassallo, presidio a Salerno per Fabio Cagnazzo, il colonnello dei carabinieri indagato Vai su X

Omicidio a Salerno, arrestato un uomo: si batte la pista della droga - Omicidio preterintenzionale: è l'accusa con cui i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato il salernitano Luca ... Secondo msn.com

Salerno: 35enne muore dopo una violenta lite in un’abitazione. Arrestato un uomo - Finisce in tragedia un diverbio nato tra due persone all’interno di un’abitazione in via D’Annunzio a Salerno nella tarda serata di ieri. Si legge su ondanews.it

Salerno, discussione tra conoscenti degenera: un morto e un arresto - È questo lo scenario che si è trovato davanti ai carabinieri intervenuti oggi a Salerno. Si legge su ilgiornalelocale.it

Omicidio a Salerno, vittima muore dopo lite in casa: arrestato l’autore - Nella mattinata odierna, a Salerno, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri unitamente alla Stazione di Salerno Mercatello hanno proceduto all’arrestato di Luca Fedele ... infocilento.it scrive

Lite in casa, colpisce l'amico al volto e lo uccide: arrestato - È accaduto nella serata di ieri, a Salerno, dove stamattina i Carabinieri della Sezione Operativa del ... Secondo msn.com

Omicidio a Salerno, uomo ucciso durante lite in casa. C’è un indagato - Un uomo è stato ucciso in un’abitazione di Salerno; sarebbe morto in seguito ad un’aggressione. Si legge su fanpage.it