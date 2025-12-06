Omicidio a Salerno | 35enne uccisi dopo lite Smentita la pista del furto

Un uomo di 35 anni, originario di Angri, è morto nella serata di venerdì 5 dicembre in via Gabriele D’Annunzio, nel quartiere Picarielli di Salerno, al termine di una violenta lite degenerata in colluttazione. Il fatto è avvenuto nell’abitazione di Luca Fedele, poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La ricostruzione dei fatti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio a Salerno: 35enne uccisi dopo lite. Smentita la pista del furto

News recenti che potrebbero piacerti

Un 35enne è stato ucciso la scorsa notte a Salerno al culmine di una violenta lite. L'omicidio è avvenuto in un appartamento di via Gabriele D'Annunzio, nella zona orientale della citta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima era nell'abitaz - facebook.com Vai su Facebook

Un 35enne è stato ucciso la scorsa notte a #Salerno al culmine di una violenta lite. L' #omicidio è avvenuto in un appartamento di via Gabriele D'Annunzio, nella zona orientale della citta. Secondo una prima ricostruzione dei #carabinieri, la vittima era nell'a Vai su X

Salerno, lite culmina in tragedia: 35enne trovato morto in casa - L’omicidio è avvenuto in un appartamento di via Gabriele D’Annunzio, nella zona orientale della citta. Scrive erreemmenews.it

Omicidio a Salerno, uomo ucciso durante lite in casa. C’è un indagato - Un uomo è stato ucciso in un’abitazione di Salerno; sarebbe morto in seguito ad un’aggressione. Riporta fanpage.it

Giovane ucciso in casa a Salerno dopo una lite, arrestato Luca Fedele: nell'abitazione trovata droga - Un uomo di 35 anni è stato ucciso a Salerno al culmine di una lite in appartamento. Segnala virgilio.it

Uomo di 35 anni ucciso in una lite a Salerno: i carabinieri arrestano il proprietario di casa - Fermato il proprietario con l'accusa di omicidio preterintenzionale ... Da ilfattoquotidiano.it

Lite in casa, colpisce l'amico al volto e lo uccide: arrestato - Durante una lite in casa ha colpito l'amico al volto e lo ha ucciso, per questo è stato arrestato. Si legge su msn.com

Salerno, uomo ucciso al culmine di una lite: un arresto - Un uomo di 35 anni è stato ucciso nella notte di venerdì 5 dicembre a Salerno al culmine di una violenta lite. Come scrive tg.la7.it