Omaggio ai confratelli e a Loriano Bagnoli

Tre appuntamenti tra tradizione e spiritualità, che ogni anno accompagnano verso le celebrazioni del Santo Natale. Sarà il ricordo di Loriano Bagnoli, storico fondatore della Sammontana e punto di riferimento per la comunità empolese, scomparso il mese scorso all’età di 86 anni, a segnare uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti della Misericordia di Empoli. Durante l’assemblea dell’8 dicembre sarà infatti consegnata alla sua memoria l’" Annunciazione d’oro " 2025, il riconoscimento che da oltre quindici anni premia chi ha saputo incarnare lo spirito di missione dell’Arciconfraternita. Nel frattempo, le iniziative di avvicinamento al Natale sono già entrate nel vivo per la Misericordia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omaggio ai confratelli e a Loriano Bagnoli

