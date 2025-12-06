Oltre un chilo di roba in auto e in casa | arrestato

È finito in manette nei giorni scorsi un giovane delle Giudicarie: a fermarlo i carabinieri di San Lorenzo Dorsino, con l’accusa di detenzione illecita di droga. Neanche poca, in questo caso.L’interventoTutto è cominciato durante un servizio serale di controllo del territorio. Sulla Provinciale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Trovati a casa di due fratelli oltre un chilo di cocaina. IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Villasanta, oltre un chilo di cocaina in auto: arrestato - Più di un chilo di cocaina purissima nascosta in una borsa sul sedile posteriore dell’auto: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Villasanta durante un controllo di routine che, in p ... Secondo mbnews.it

Oltre due chili di droga a bordo dell'auto: 39enne in arresto, in fuga un complice - Sul veicolo i Carabinieri hanno trovato due chilogrammi di hashish e oltre 300 grammi di cocaina: il 39enne finisce in carcere, si cerca l'altro uomo ... Lo riporta ravennatoday.it

I carabinieri sequestrano oltre due chili di cocaina - Il conducente, un 27enne di Bressanone, è stato trovato in possesso di un panetto di cocaina di 1,128 kg, nascosto nella vettura. Scrive rainews.it

Avevano oltre un chilo di cocaina in auto, due arresti a Parma - Avevano più di un chilo di cocaina nascosta sotto il sedile dell'auto, altra droga a casa e 20. ansa.it scrive

Due chili e mezzo di droga nascosti nell’auto: arrestato - Per questo un trentanovenne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinie ... msn.com scrive

In auto 4 chili di droga, arrestato dai Carabinieri - Durante controlli a San Nicandro Garganico (Foggia), oltre 4 chili di marijuana, circa 300 grammi di hashish e 1. Secondo rainews.it