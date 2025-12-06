Olimpiadi l' agrigentino Claudio Dispenza tra i tedofori
Fra i tedofori dell’apertura delle Olimpiadi figura anche un volto agrigentino: Claudio Dispenza, classe 1995, giovane avvocato in forza all’Eni.La sua presenza nel prestigioso gruppo dei portatori della fiamma olimpica rappresenta una soddisfazione per la comunità agrigentina, orgogliosa di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
