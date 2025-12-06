Oh Bej! Oh Bej! 2025 | a Milano la storica fiera di Sant’Ambrogio Quando orari perché si chiamano così
Milano, 6 dicembre 2025 – Quando si parla della fiera degli Oh bej, oh bej! si parla di una delle tradizioni più antiche del capoluogo meneghino. I celebri mercatini sono tornati a Milano, come da tradizione nei giorni del patrono cittadino, Sant’Ambrogio. La fiera, che si è aperta ieri (venerdì 5 dicembre) andrà avanti fino all’Immacolata, lunedì 8 dicembre. Appuntamento intorno alle mura del Castello Sforzesco e al parco Sempione (piazza Castello, piazza del Cannone e via Minghetti), nel cuore della città. I mercatini resteranno aperti dalle 9 alle 21, offrendo ai visitatori un’occasione preziosa per acquistare qualche pensiero in vista del Natale o semplicemente per concedersi una piccola golosità (numerosi sono anche gli stand dedicati al cibo, come quelle con i celebri “firunatt” di castagne). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
A vendere (per un milione e mezzo di euro) la storica abitazione di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello a Milano 2 sono stati i domestici filippini, unici eredi del patrimonio della coppia più famosa della tv. Come è stato possibile? - facebook.com Vai su Facebook
Oh Bej! Oh Bej! 2025: a Milano la storica fiera di Sant’Ambrogio. Quando, orari, perché si chiamano così - Fino all’Immacolata intorno al Castello Sforzesco l’appuntamento con i celebri mercatini: un appuntamento nel cuore dei milanesi. Segnala ilgiorno.it
Oh Bej! Oh Bej! 2025: la storica fiera di Sant’Ambrogio a Milano - 2025 a Milano: dal 5 all’8 dicembre bancarelle, tradizione e atmosfera natalizia al Castello Sforzesco. Segnala milanofree.it
Oh bej! Oh bej! - zza del Cannone e via Minghetti) da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre dalle 9 ... Scrive ilgiorno.it
Oh Bej! Oh Bej! 2025: la tradizionale fiera di Sant’Ambrogio torna al Castello Sforzesco di Milano - Dal 5 all’8 dicembre la storica manifestazione natalizia animerà Milano con bancarelle, dolci e artigianato locale. Riporta legnanonews.com
Abbigliamento, cibo e idee regalo: torna la Fiera degli Oh Bej, Oh Bej! - , il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio a Milano. Riporta milanotoday.it
Arriva la fiera degli "Oh bej! oh bej!": bus e tram cambiano percorso in centro - A causa della tradizionale fiera natalizia alcuni mezzi dell'Atm che generalmente attraversano il centro verranno deviati ... Si legge su milanotoday.it