Oh Bej! Oh Bej! 2025 | a Milano la storica fiera di Sant’Ambrogio Quando orari perché si chiamano così

Milano, 6 dicembre 2025 – Quando si parla della fiera degli Oh bej, oh bej! si parla di una delle tradizioni più antiche del capoluogo meneghino. I celebri mercatini sono tornati a Milano, come da tradizione nei giorni del patrono cittadino, Sant’Ambrogio. La fiera, che si è aperta ieri (venerdì 5 dicembre) andrà avanti fino all’Immacolata, lunedì 8 dicembre. Appuntamento intorno alle mura del Castello Sforzesco e al parco Sempione (piazza Castello, piazza del Cannone e via Minghetti), nel cuore della città. I mercatini resteranno aperti dalle 9 alle 21, offrendo ai visitatori un’occasione preziosa per acquistare qualche pensiero in vista del Natale o semplicemente per concedersi una piccola golosità (numerosi sono anche gli stand dedicati al cibo, come quelle con i celebri “firunatt” di castagne). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

