Oggi puntata straordinaria di Ingresso Libero con Frank Teti su Radio Valentina Soverato

Laprimapagina.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 6 dicembre torna “Ingresso Libero”, alle ore 11:00 il programma condotto da Frank Teti che apre le porte alla cultura, alla politica, alla musica e allo spettacolo. Una trasmissione che da sempre dà spazio alle voci che contano, con un formato “ingresso libero” che invita tutti a seguire contenuti di qualità. La puntata di questo sabato si annuncia particolarmente ricca, con ospiti provenienti da diversi ambiti: Dott. Nicola Scumaci di Confartigianato Imprese Calabria, che parlerà di finanza agevolata per le imprese e di strumenti per orientarsi nel panorama economico.. Giuseppe Brugnano della FSP Polizia, che illustrerà il progetto e le prospettive della proposta di legge dedicata alla tutela delle vittime della criminalità e del dovere in Calabria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

oggi puntata straordinaria di ingresso libero con frank teti su radio valentina soverato

© Laprimapagina.it - Oggi puntata straordinaria di “Ingresso Libero” con Frank Teti su Radio Valentina Soverato

Altri contenuti sullo stesso argomento

Musetti, 'oggi grande emozione all'ingresso in campo' - "L'entusiasmo di stare qua è qualcosa veramente che ho sentito, specialmente dal pubblico. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Puntata Straordinaria Ingresso