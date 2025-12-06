Oggi puntata straordinaria di Ingresso Libero con Frank Teti su Radio Valentina Soverato
Oggi, sabato 6 dicembre torna “Ingresso Libero”, alle ore 11:00 il programma condotto da Frank Teti che apre le porte alla cultura, alla politica, alla musica e allo spettacolo. Una trasmissione che da sempre dà spazio alle voci che contano, con un formato “ingresso libero” che invita tutti a seguire contenuti di qualità. La puntata di questo sabato si annuncia particolarmente ricca, con ospiti provenienti da diversi ambiti: Dott. Nicola Scumaci di Confartigianato Imprese Calabria, che parlerà di finanza agevolata per le imprese e di strumenti per orientarsi nel panorama economico.. Giuseppe Brugnano della FSP Polizia, che illustrerà il progetto e le prospettive della proposta di legge dedicata alla tutela delle vittime della criminalità e del dovere in Calabria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
