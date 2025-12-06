Oggi l’inaugurazione del presepe Trekking e spettacolo teatrale
Oggi, a Poggio alla Lastra, suggestivo borgo dell’alta Val Bidente, in territorio di Bagno di Romagna, avrà luogo la cerimonia dell’inaugurazione dell’ormai tradizionale presepe, creato con statue e sculture a grandezza naturale, realizzato con grande cura, passione e maestria dagli abitanti della piccola località di montagna. Un sabato che vedrà, altresì, il borgo di Poggio ’conciato’ per le feste e l’accensione delle luminarie e degli addobbi natalizi. Il programma di oggi prevede anche lo svolgimento di un trekking a piedi lungo sentieri e mulattiere, oltre a un coinvolgente spettacolo teatrale (sold out). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
