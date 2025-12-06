OD Eidos Montreal era al lavoro sul gioco ma ha smesso dopo una richiesta di Kojima Productions?

Secondo un nuovo report di Tom Henderson, Eidos Montreal ha lavorato per circa un anno su uno dei contenuti di OD, l’ambizioso progetto horror di Kojima Productions. Internamente noto come P21, il gioco rientrava nella visione di Hideo Kojima di un’opera composta da più esperienze curate da team differenti. Il coinvolgimento di Eidos Montreal, però, si sarebbe concluso in modo brusco dopo una richiesta diretta del team giapponese: i venti sviluppatori impegnati nel progetto avrebbero dovuto trasferirsi in Giappone e abbandonare ufficialmente il loro studio canadese. Una condizione ritenuta impossibile da accettare, che avrebbe portato alla cessazione immediata dello sviluppo presso Eidos. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - OD, Eidos Montreal era al lavoro sul gioco ma ha smesso dopo una richiesta di Kojima Productions?

