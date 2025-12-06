Nuvolosità sul Salento ma dopo il weekend torna il sole e aumentano le temperature
LECCE – Archiviate le piogge dell’ultima settimana, nel Salento e più in generale in Puglia, si registrano costanti miglioramenti per quanto riguarda il meteo: come annunciato nei giorni scorsi, dalla festa dell’Immacolata il clima sarà più stabile e soleggiato.La Puglia, infatti, come spiega. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
