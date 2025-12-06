Nuovo stadio Rigamonti-Ceppi | presentato il progetto da 15 milioni per trasformare l' impianto

Leccotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato venerdì 5 dicembre il progetto di riqualificazione dello stadio Rigamonti-Ceppi. L'ambizioso piano, battezzato "One for all Stadium", prevede un investimento di 15 milioni di euro, cantiere di cinque anni e la trasformazione dell'attuale impianto in una struttura moderna. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

nuovo stadio rigamonti ceppiNuovo stadio Rigamonti-Ceppi: presentato il progetto da 15 milioni per trasformare l'impianto - Coinvolti Calcio Lecco, Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma ... Da leccotoday.it

nuovo stadio rigamonti ceppiStadio Rigamonti-Ceppi, presto nuova cabina elettrica - Nei giorni scorsi si sono svolti nuovi incontri positivi tra il Comune di Lecco e la società Calcio Lecco 1912. Riporta resegoneonline.it

nuovo stadio rigamonti ceppiStadio Rigamonti-Ceppi, presto la nuova cabina elettrica - Incontri positivi tra il Comune e la Società Calcio Lecco 1912 Aliberti soddisfatto: “Continueremo a giocare a Lecco” LECCO – Nei giorni scorsi si sono svolti nuovi incontri positivi tra il Comune di ... Come scrive msn.com

nuovo stadio rigamonti ceppiCabina elettrica dello stadio, il Comune la sistema. Festeggia la Calcio Lecco - Nelle scorse settimane palazzo Bovara e il club bluceleste erano finiti ai ferri corti proprio sulla necessità di intervenire sul vecchio impianto. msn.com scrive

nuovo stadio rigamonti ceppiLecco, lo stadio è un rebus: Aliberti tratta con l'AlbinoLeffe per trasferirsi a Zanica - La questione stadio a Lecco rischia di trasformarsi in un caso senza precedenti. Si legge su tuttomercatoweb.com

Lecco, vittoria in amichevole contro il Lugano U21: al Rigamonti-Ceppi finisce 3-2 - Ceppi davanti a centinaia di tifosi, accorsi per seguire l’amichevole contro il Lugano U21 ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Stadio Rigamonti Ceppi