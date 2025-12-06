Nuovo stadio Rigamonti-Ceppi | presentato il progetto da 15 milioni per trasformare l' impianto
Presentato venerdì 5 dicembre il progetto di riqualificazione dello stadio Rigamonti-Ceppi. L'ambizioso piano, battezzato "One for all Stadium", prevede un investimento di 15 milioni di euro, cantiere di cinque anni e la trasformazione dell'attuale impianto in una struttura moderna. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
