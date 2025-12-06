Recentemente, il mondo dei fumetti ha assistito a un evento che sta scuotendo le basi del personaggio iconico di Superman. La pubblicazione di DC K.O. #2 ha introdotto una versione completamente rivisitata del supereroe, segnando un punto di svolta nelle narrazioni di DC Comics. In questo contesto, l’eroe più potente dell’universo DC si trova ad affrontare sfide estreme, che mettono a dura prova la sua invulnerabilità e il suo ruolo tradizionale. Analizziamo gli aspetti più critici di questa nuova narrazione, con particolare attenzione allo sviluppo del personaggio e alle implicazioni future. superman ha subito una grave ferita nella seconda fase di dc k. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuovo design di superman: cosa cambia e perché preoccupa i fan