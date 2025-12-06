Nuovo Bonus mamme 2025 ultimi giorni per presentare domanda Scadenza 9 dicembre Manuale utente e FAQ INPS

Scade il 9 dicembre 2025 il termine per presentare la domanda del Nuovo Bonus Mamme 2025, il contributo economico mensile destinato alle madri lavoratrici con almeno due figli. La misura, istituita per sostenere le famiglie e favorire la partecipazione femminile al lavoro, riconosce 40 euro al mese per ogni mese in cui risultano rispettati i requisiti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

