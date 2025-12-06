Nuovi distributori gratuiti di assorbenti nelle sedi universitarie | l' Unifg a sostegno del benessere femminile

L’Università presenta un nuovo intervento promosso dal Comitato Unico di Garanzia (Cug), volto a rafforzare l’impegno dell’Ateneo nella tutela del benessere femminile e nella promozione della parità di genere. Nell’ambito di questa azione, saranno installati 15 distributori gratuiti di assorbenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Una riforma profonda della struttura interna, l’apertura a nuovi attori della filiera e un’identità più inclusiva: ADIRA Associazione Distributori Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli si trasforma nella nuova casa dell’aftermarket indipendente italiano. - facebook.com Vai su Facebook

GESTO L’Università di Foggia investe nel benessere femminile: in arrivo 15 distributori gratuiti di assorbenti - L’installazione dei distributori rappresenta un tassello importante di questo percorso: un’azione che riconosce bisogni spesso taciuti. Secondo statoquotidiano.it

Assorbenti gratuiti all'università: installati i distributori, ma sono vuoti. Funzioneranno con i gettoni - Dopo anni di richieste e confronti con l'ateneo, i distributori di assorbenti igienici gratuiti sono diventati realtà nelle sedi dei Dipartimenti dell'Università di Padova. Come scrive ilgazzettino.it

Scuole liguri, ok a distributori preservativi ma no assorbenti. Ira di Avs - Via libera ai distributori di preservativi a prezzo calmierato nelle scuole superiori da parte di Regione Liguria, ma no alla distribuzione di assorbenti gratis alle studentesse per ragioni ... Si legge su ligurianotizie.it

Distributori di assorbenti gratis allo Iuav di Venezia - Distributori gratuiti di assorbenti igienici sono stati installati in alcune sedi dell'Università Iuav di architettura, a Venezia. Come scrive ansa.it

Nelle scuole della Liguria sì ai preservativi (a buon prezzo), no agli assorbenti gratis - Destino diverso per due documenti presentati in consiglio regionale dagli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra. Segnala genovatoday.it

Distributori gratuiti di assorbenti compostabili all'università di Pisa - In via sperimentale l'Università di Pisa mette a disposizione della propria comunità alcuni distributori gratuiti di assorbenti compostabili. Come scrive huffingtonpost.it