Negli ultimi mesi è successo a un numero crescente di persone: svegliarsi una mattina e scoprire che il proprio conto corrente è stato bloccato. Niente prelievi, niente bonifici, e talvolta, non si può nemmeno vedere il saldo. Questa situazione, frustrante anche per chi gestisce le finanze in modo onesto, è destinata a diventare più frequente con le nuove regole che entreranno in vigore a gennaio 2026. L’obiettivo di queste nuove normative è chiaro: combattere le frodi e l’evasione fiscale con un sistema di monitoraggio bancario più forte e automatico. Tuttavia, i nuovi meccanismi di controllo sono così sensibili che potrebbero colpire anche i cittadini comuni che compiono operazioni interpretate come “anomale”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Nuovi controlli bancari 2026: chi rischia il blocco del conto corrente?