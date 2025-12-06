Nuove regole Ztl Valverde ecco come chiedere i permessi per visitatori e clienti

Bergamo. Atb ha comunicato le modalità per richiedere i permessi temporanei di accesso per visitatori, ospiti e clienti di residenti e attività economiche in vista dell’avvio delle nuove misure sperimentali per la gestione della Ztl Valverde. Residenti e titolari di attività situate all’interno del perimetro della Ztl possono richiedere gratuitamente, per un periodo sperimentale di 4 mesi fino al 31 marzo 2026, permessi temporanei di accesso per i propri visitatori. I permessi hanno una durata massima di 48 ore e i veicoli autorizzati devono sostare esclusivamente in aree private all’interno della Ztl. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

