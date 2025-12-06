Nuove regole Ztl Valverde ecco come chiedere i permessi per visitatori e clienti
Bergamo. Atb ha comunicato le modalità per richiedere i permessi temporanei di accesso per visitatori, ospiti e clienti di residenti e attività economiche in vista dell’avvio delle nuove misure sperimentali per la gestione della Ztl Valverde. Residenti e titolari di attività situate all’interno del perimetro della Ztl possono richiedere gratuitamente, per un periodo sperimentale di 4 mesi fino al 31 marzo 2026, permessi temporanei di accesso per i propri visitatori. I permessi hanno una durata massima di 48 ore e i veicoli autorizzati devono sostare esclusivamente in aree private all’interno della Ztl. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Ztl Valverde, nuove regole d’accesso: come richiedere i permessi - Atb ha definito le modalità per richiedere i permessi temporanei di accesso destinati a visitatori, ospiti e clienti di residenti e attività economiche. Riporta ecodibergamo.it
Bergamo, Valverde: «Ztl da spostare, così blocca l’accesso al parcheggio» - Spostare qualche metro più in là gli occhi elettronici (per ora non ancora accesi) che presidiano la nuova Ztl di Valverde, «liberando» così l’accesso, per i fedeli, al sagrato della chiesa che si ... Lo riporta ecodibergamo.it
Sperimentazione nella Ztl di Valverde: permessi per ospiti dei residenti e clienti dei commercianti - Le misure valgono anche per i fedeli della parrocchia dell’Assunta. Come scrive bergamonews.it
Ztl a Valverde, ora accessi autorizzati per chi va da residenti, negozianti e in parrocchia: come si fa - L'assessore Berlanda: «Così tuteliamo il centro storico ma non ignoriamo le esigenze dei cittadini» ... Secondo bergamo.corriere.it
Addio al parcheggio libero delle auto Enjoy, rischio multe con le nuove regole: le novità sui pagamenti e l’accesso alle Ztl - Cambiano le regole del servizio di car sharing per Milano, Torino e Firenze. Riporta msn.com
Si accende la Ztl a Valverde, "Parrocchia divisa in due" - Gli occhi elettronici si accenderanno sulla nuova Ztl (Zona a traffico limitato) del quartiere di Valverde, staccando, in automatico le sanzioni. Secondo ilgiorno.it