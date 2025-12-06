Nuove regole per le case-parcheggio comunali | accedono anche donne vittime di violenza e giovani allontanati dalle famiglie

Chietitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donne vittime di violenza e giovani adulti allontanati dalle famiglie d'origine per provvedimento giudiziario sono stati inseriti, per la prima volta, nel regolamento per l’accesso agli alloggi di emergenza abitativa di proprietà pubblica, approvato nell’ultimo consiglio comunale.Le difficoltà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

nuove regole case parcheggioComo, nuove regole per i parcheggi residenti: “Raggiungibili facilmente solo con la fantasia” (E poi la volpe e la cicogna) - Non parliamo delle nuove tariffe in questo caso ma dei parcheggi destinati ai residenti e delle regole c ... Secondo comozero.it

nuove regole case parcheggioAddio al parcheggio libero delle auto Enjoy, rischio multe con le nuove regole: le novità sui pagamenti e l’accesso alle Ztl - Cambiano le regole del servizio di car sharing per Milano, Torino e Firenze. Come scrive msn.com

nuove regole case parcheggioEnjoy, nel 2026 nuove modalità per il noleggio: cosa cambia e in quali città - Il car sharing di Enilive si trasforma: tra poche settimane muteranno le modalità operative per il noleggio dei veicoli e i metodi di pagamento. Riporta tg24.sky.it

nuove regole case parcheggioArriva la riforma di Salvini sull'edilizia: ecco le nuove regole sulle sanatorie per le case - Via libera al disegno di legge che interviene sul testo unico del settore. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Nuove Regole Case Parcheggio