Nuove nomine per Papa Leone XIV | un nuovo incarico per l' arcivescovo di Torino Roberto Repole

Torinotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche il nome del cardinale, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, Roberto Repole tra le nuove nomine decise il 6 dicembre 2025 da Papa Leone XIV. Il cardinale, insieme ad altri sei prelati, è da ora membro del Dicastero delle Cause dei Santi, uno dei sedici dicasteri della Curia romana la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

