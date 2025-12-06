Nuove nomine per Papa Leone XIV | un nuovo incarico per l' arcivescovo di Torino Roberto Repole

C'è anche il nome del cardinale, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, Roberto Repole tra le nuove nomine decise il 6 dicembre 2025 da Papa Leone XIV. Il cardinale, insieme ad altri sei prelati, è da ora membro del Dicastero delle Cause dei Santi, uno dei sedici dicasteri della Curia romana la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

