Nuova Sondrio | battere l' Oltrepò per lasciare l' ultimo posto

Dopo il successo di sei giorni fa contro il Caldiero Terme, la Nuova Sondrio torna alla Castellina a caccia, contro l'Oltrepò, della seconda vittoria consecutiva nel girone B del campionato di serie D.Obiettivo sorpassoI biancazzurri valtellinesi sono ultimi in classifica con otto punti, a due. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

