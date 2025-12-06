Nuova serie tv in arrivo su disney da non perdere

annuncio e debutto di ‘the beauty’ su disney+ in italia. In un contesto di crescente offerta di contenuti internazionali, Disney+ ha comunicato la data di lancio della nuova serie The Beauty. Questa produzione, di stampo thriller e distribuita da FX, approderà in Italia a partire dal 22 gennaio. La serie, composta da 11 episodi, verrà proposta in mode di rilascio settimanale, con i primi tre episodi disponibili all’esordio. struttura della serie e modalità di diffusione. programma di pubblicazione. La pubblicazione seguirà un ritmo regolare, con un nuovo episodio ogni settimana, e nelle ultime due settimane si assisterà a due episodi a settimana, creando un finale avvincente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuova serie tv in arrivo su disney da non perdere

Argomenti simili trattati di recente

Disney ha deciso di avviare la lavorazione della nuova serie live action dei Power Rangers che sarà disponibile sulla piattaforma streaming. https://serial.everyeye.it/notizie/power-rangers-disney-lavora-serie-tv-live-action-846426.html?utm_medium=Social - facebook.com Vai su Facebook

BASSA FRIULANA - La nuova serie di racconti celebra il territorio e una lingua viva trasformandoli in narrativa viva. Il commento del prof. Hans Kitzmüller ne sottolinea la forza linguistica e culturale. ilgoriziano.it/articolo/torna… #FerruccioTassin #Robononis Vai su X

Spider-Noir, la nuova serie live action con Nicholas Cage basata sul fumetto Marvel “Spider-Man Noir”in arrivo su Prime Video - Noir racconta la storia di Ben Reilly (Cage), un investigatore privato invecchiato e sfortunato nella New York ... Si legge su teleblog.it

Far Cry, in arrivo la nuova serie dal creatore di Alien: Pianeta Terra - Il creatore di Alien: Pianeta Terra e il creatore di C'è sempre il sole a Philadelphia realizzeranno una serie tv sulla saga di Far Cry ... cinematographe.it scrive

Godzilla: in arrivo una nuova serie tv prequel del MonsterVerse con Wyatt Russell? RUMOR - Il franchise del MonsterVerse è iniziato con Godzilla nel 2014 e da allora si è ampliato con Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, la serie tv Monarch: Legacy of the Monsters, Godzilla ... Riporta serial.everyeye.it

La nuova serie tv coreana Cashero: trama cast e uscita streaming - La nuova serie tv coreana Cashero, in arrivo su Netflix il 26 dicembre 2025. Lo riporta msn.com

Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a dicembre 2025 - Il prossimo mese di dicembre 2025 per Netflix si appresta a diventare veramente interessante grazie ai vari titoli in arrivo. Lo riporta tecnoandroid.it

Serie TV, cosa vedere a dicembre 2025: i migliori titoli in uscita sulle principali piattaforme - Cosa vedere durante le feste e non solo con le principali piattaforme streaming: i migliori titoli del mese. Come scrive badtaste.it