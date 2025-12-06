Nuova pista vecchi problemi 5 Stelle Avs e Sinistra ecologista | Anche Prato faccia ricorso al Tar
Battaglia sull’aeroporto. Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Sinistra Civica Ecologista intervengono ancora una volta sul progetto di ampliamento di Peretola, giudicato "inaccettabile" perché portato avanti ignorando le criticità già evidenziate da istituzioni locali, comitati civici e amministrazioni della Piana. Al centro della contestazione ci sono gli impatti ambientali e territoriali di un’infrastruttura considerata ad alto rischio per un’area ritenuta tra le più urbanizzate e fragili della Toscana. Promettono di dare battaglia i tre partiti che comunque fanno parte del campo largo in Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nuova pista, vecchi problemi 5 Stelle, Avs e Sinistra ecologista: "Anche Prato faccia ricorso al Tar" - Maioriello (M5S), Laschi (Avs/Sinistra Italiana) e Daniele Panerati (Sinistra Civica Ecologista) hanno quindi inoltrato una richiesta ufficiale al commissario straordinario Claudio Sammartino, a ... Riporta lanazione.it
La nuova pista di atletica. Dopo una lunga attesa lo stadio si arricchisce: "Superati tanti problemi" - "L’inaugurazione di questa nuova pista di atletica rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. lanazione.it scrive
Nuova pista, a chi giova: "Quanti problemi con l’areoporto regionale" - Lettera di Pro Natura e Lupus in Fabula: ambientalisti scettici sui vantaggi legati alla struttura allargata. Da ilrestodelcarlino.it
Nuova pista all’Aeroporto di Firenze, passo avanti per un’opera da 400 milioni - attesa da 30 anni per migliorare la sicurezza di volo e potenziare il traffico passeggeri - ilsole24ore.com scrive