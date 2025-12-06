Nuova pista vecchi problemi 5 Stelle Avs e Sinistra ecologista | Anche Prato faccia ricorso al Tar

Lanazione.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Battaglia sull’aeroporto. Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Sinistra Civica Ecologista intervengono ancora una volta sul progetto di ampliamento di Peretola, giudicato "inaccettabile" perché portato avanti ignorando le criticità già evidenziate da istituzioni locali, comitati civici e amministrazioni della Piana. Al centro della contestazione ci sono gli impatti ambientali e territoriali di un’infrastruttura considerata ad alto rischio per un’area ritenuta tra le più urbanizzate e fragili della Toscana. Promettono di dare battaglia i tre partiti che comunque fanno parte del campo largo in Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

