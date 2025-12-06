nuova isola di fortnite introduce hit serie fantasy il 9 dicembre

nuova collaborazione di fortnite con l’universo di percy jackson. Il popolare videogioco Fortnite si prepara ad ampliare ulteriormente il proprio universo attraverso una nuova collaborazione di grande rilievo. Questa volta, l’attenzione si concentra su un franchise di successo: la serie Percy Jackson. L’attività, prevista per il prossimo 9 dicembre, prevede il rilascio di una nuova isola dedicata, in vista dell’attesissima uscita della seconda stagione di Percy Jackson and The Olympians sulla piattaforma Disney Plus. i dettagli della collaborazione e l’uscita dell’isola dedicata. quando e come avverrà il lancio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - nuova isola di fortnite introduce hit serie fantasy il 9 dicembre

Leggi anche questi approfondimenti

Presentata la nuova Isola Ecologica in via Canosa #andria - facebook.com Vai su Facebook

Fortnite Capitolo 7 Pacific Break, ecco tutte le novità - Nuova mappa, pass con Kill Bill e Back to the Future, addio al Battle Bus e nuove meccaniche: ecco come cambia il battle royale di Epic Games. Secondo libero.it

Fortnite: disponibile il Capitolo 7 con, momentaneo, saluto al bus - Iniziato il capitolo 7 (Ondata Pacifica) di Fortnite, che porta diverse nuove meccaniche, a partire dall'ingresso nella mappa. Si legge su vgmag.it

Nuova incredibile skin gratis su Fortnite: sbloccala subito con questa procedura - Epic Games ha deciso di fare un regalo di Natale anticipato ai giocatori di Fortnite con una skin attesissima disponibile gratis ... Da videogiochi.com

Fortnite Capitolo 7 è qui: il Battle Bus è solo un ricordo - Sulle ali dell'entusiasmo per il successo di Fortnite Ora Zero, Epic presenta ufficialmente il Capitolo 7 con un video che illustra le novità in arrivo ... Da msn.com

Fortnite dà il via al Capitolo 7: Ondata Pacifica, con una nuova mappa, Kill Bill e Ritorno al Futuro nel pass - Fortnite inaugura il Capitolo 7: Ondata Pacifica con una mappa rinnovata, nuove armi e skin da Kill Bill e Ritorno al Futuro. Si legge su msn.com

Fortnite e Star Wars: nuova stagione con i poteri della Forza, veicoli e personaggi iconici - Il trailer - L'universo di Fortnite si espande ancora una volta con l'attesissima nuova stagione a tema Star Wars, che introduce una vasta gamma di contenuti ispirati alla celebre saga cinematografica. Lo riporta adnkronos.com